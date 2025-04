DHS recordó la entrada de vigencia del registro para extranjeros

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recordó que el próximo viernes 11 de abril entra en vigencia una nueva regla del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para los extranjeros que viven en Estados Unidos.

A través de una publicación de la embajada de Estados Unidos, en Venezuela destacó que “si no eres ciudadano estadounidense y vives en Estados Unidos y no te has registrado oficialmente ante las autoridades de inmigración, tendrás que registrarte en el USCIS en virtud de una nueva norma federal.

“Los extranjeros ilegales deben registrarse ante el gobierno federal en un plazo de 30 días desde su entrada ilegal en el país o enfrentarse a cargos penales”, recordó.

USCIS advierte que los extranjeros deben cumplir con el registro

Por su parte, USCIS en su página web, destacó que en la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) señaló que al no cumplir con el registro que sea tratado como una prioridad de control de ley civil y penal.

“La INA requiere que, con limitadas excepciones, todos los extranjeros de 14 años o más que no fueron registrados ni se les tomaron huellas dactilares (si se les requería) cuando solicitaron una visa para entrar a Estados Unidos y que permanecen en Estados Unidos por 30 días o más, deben solicitar registrarse y que se le tomen sus huellas dactilares. De manera similar, los padres y tutores legales de extranjeros menores de 14 años de edad deben asegurarse de que dichos extranjeros se registren. En un plazo de 30 días a partir de la fecha en que cumplan 14 años, todos los menores extranjeros previamente registrados deben solicitar nuevamente el registro y que se le tomen sus huellas dactilares”, señala el comunicado.

Por último, indicaron que “una vez que un extranjero se haya registrado y comparecido para que se le tomen sus huellas dactilares (a menos que se les exima), DHS le expedirá evidencia del registro, la cual los extranjeros mayores de 18 años deben llevar y mantener consigo en todo momento”.

“Es la obligación legal de todos los extranjeros no registrados (o menores registrados anteriormente que cumplieron 14 años de edad) que están en Estados Unidos por 30 días o más el cumplir con estos requisitos. Incumplir podría conllevar sanciones penales y civiles, hasta e incluso el enjuiciamiento por delito menor, el pago de multas y encarcelamiento”, destacó el comunicado.

