Dos venezolanos en New York demandan al gobierno de Trump

New York.- Una nueva demanda a favor de dos migrantes venezolanos que enfrentan una posible deportación, fue hecha contra el gobierno de Donald Trump.

Se conoció que la demanda fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el Tribunal del Distrito Sur de New York. En la que los abogados detallaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo debe aplicarse en acciones bélica y no contra migrantes venezolanos.

De la misma manera, medios de comunicación indicaron que el litigio fue asignado al juez Alvin K. Hellerstein.

Por otro lado, trascendió que los migrantes venezolanos que interpusieron la demanda es un joven de 21 años de edad, quien está detenido en un centro penitenciario de New York, tras ser presuntamente vinculado a la banda delictiva del Tren de Aragua.

Asimismo, se conoció que el migrante detenido huyó de Venezuela tras recibir amenazas por delincuentes pertenecientes al Tren de Aragua por la orientación sexual del joven.

