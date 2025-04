Charlotte se mantiene sin anotar en su primer partido fuera de casa

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights perdieron su primer partido como visitantes de la temporada por 3-0 el martes 8 de abril por la noche contra los Jacksonville Jumbo Shrimp. Los Knights amenazaron con anotar en múltiples ocasiones; sin embargo, un récord de 0 de 7 con corredores en posición de anotar y nueve corredores en base resultó en la derrota por blanqueada.

April 9, 2025