Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos permitirá al gobierno de Donald Trump deportar a migrantes bajo la ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Medios de comunicación indicaron que la administración de Trump interpuso una demanda en el Supremo, por lo que tres jueces progresistas de la corte discreparon de la decisión del juez James Boasberg, quien había bloqueado la expulsión de miembro de la banda delictiva del Tren de Aragua bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Trascendió además que el escrito firmado por los jueces, en la que señalan “independientemente de si los detenidos solicitan formalmente la liberación del confinamiento, dado que sus solicitudes de amparo implican necesariamente la invalidez de su confinamiento y expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, sus solicitudes se enmarcan en el núcleo del recurso de habeas corpus y, por lo tanto, deben interponerse mediante habeas corpus”.

“Los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a expulsión bajo la Ley. La notificación debe ser proporcionada dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar el amparo de habeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que dicha expulsión ocurra”, indicaron además los jueces.

Ver más: USBP detuvo a dos venezolanos, uno de ellos del Tren de Aragua

Tras conocer el veredicto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump escribió en sus redes sociales, que “la Corte Suprema ha defendido el Estado de Derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, asegure nuestras fronteras y proteja a nuestras familias y a nuestro país. ¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”.

The Supreme Court has upheld the Rule of Law in our Nation by allowing a President, whoever that may be, to be able to secure our Borders, and protect our families and our Country, itself. A GREAT DAY FOR JUSTICE IN AMERICA!

Mientras que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristy Noem también utilizó sus redes sociales, afirmando en un video que “la Corte Suprema confirma que nuestro Comandante en Jefe, Donald J. Trump, tiene el poder de detener la invasión de nuestro país por terroristas utilizando poderes de guerra”.

President Trump was proven RIGHT once again! SCOTUS confirms our Commander-in-Chief Donald J. Trump has the power to stop the invasion of our country by terrorists using war time powers.

LEAVE NOW or we will arrest you, lock you up and deport you. pic.twitter.com/fVQz5cuyhl

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) April 8, 2025