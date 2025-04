Se levantó la prohibición de quemas en Mecklenburg

Charlotte, NC.- Desde el 2 de abril, a las 8:00 a. m., la Oficina del Jefe de Bomberos del Condado Mecklenburg rescindió la prohibición de quema local que se implementó previamente en coordinación con la orden estatal emitida por el Servicio Forestal de Carolina del Norte.

The burn ban in Charlotte has been lifted, effective immediately.

While conditions have improved, open burning is still heavily restricted under local regulations.

Here’s what you need to know:

– Burning yard waste remains prohibited

– Recreational and warming fires are… pic.twitter.com/kUJxUbWmFS

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) April 2, 2025