Se emite prohibición de quemas al aire libre para NC

Raleigh, NC.- Debido al aumento del riesgo de incendio, el Servicio Forestal de Carolina del Norte emitió una prohibición de quemas al aire libre y canceló todos los permisos de quema en todo el estado a partir de las 8:00 a. m. del viernes 21 de marzo, hasta nuevo aviso.

Due to increased fire risk, the N.C. Forest Service has issued a ban on all open burning and has canceled all burning permits statewide effective 8 a.m. Friday, March 21 until further notice.

