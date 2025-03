CBP anunció la incautación de mil 500 kilos de cocaína

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció la incautación de 1.500 kilos de cocaína en el Pacífico Oriental.

A través de un comunicado publicado por la CBP indicaron que tras las operaciones Aéreas y Marítimas (AMO), lograron ayudar en la interceptación de una lancha rápida que contrabandeaba narcóticos en el Pacífico Oriental.

Explicaron que el procedimiento se ejecutó durante una patrulla de rutina, la tripulación del Rastreador de Largo Alcance P-3 de AMO, el cual detectó una lancha rápida sospechosa y transmitió la información a la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S).

Asimismo, señalaron que “la tripulación de AMO proporcionó seguimiento en tiempo real y dirigió una embarcación de las fuerzas del orden salvadoreñas para interceptarla”.

A @CBPAMO P-3 aircrew detected a go-fast vessel smuggling 3K+ lbs of cocaine in the Eastern Pacific and guided El Salvadorian police to interdict it. Smugglers tried to dump the load, but AMO maintained surveillance and the narcotics were recovered.

➡️ https://t.co/N4Q3UPbxOE pic.twitter.com/mYafCB6tDx

— CBP (@CBP) March 18, 2025