Estudiante universitaria utiliza aplicación de CBP para «autodeportarse»

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que una estudiante la Universidad de Columbia utilizó recientemente la aplicación de CBP para poder autodeportase.

La información la dio a conocer la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a través de un comunicado, en la que indicó que al estudiante se le había revocado la visa de estudiante por incitar a la violencia y el terrorismo.

Explicó que Ranjani Srinivasan, es una ciudadana india, quien ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante F-1 como estudiante de doctorado en Planificación Urbana en la Universidad de Columbia.

Asimismo, en el escrito destacó que Srinivasan participó en actividades de apoyo a Hamás, una organización terrorista. El 5 de marzo de 2025, el Departamento de Estado revocó su visa. El Departamento de Seguridad Nacional obtuvo un video de ella usando la aplicación CBP Home para autodeportarse el 11 de marzo.

It is a privilege to be granted a visa to live & study in the United States of America.

When you advocate for violence and terrorism that privilege should be revoked and you should not be in this country.

I’m glad to see one of the Columbia University terrorist sympathizers… pic.twitter.com/jR2uVVKGCM

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 14, 2025