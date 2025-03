Mark Carney nombrado como nuevo ministro de Canadá

Toronto.- El economista Mark Carney fue nombrado este viernes 14 de marzo como el vigésimo cuarto primer ministro de Canadá, en sustitución de Justin Trudeau.

Medios locales indicaron que antes de la toma de posesión, Trudeau se reunió en privado con la gobernadora general del país, Mary Simon, quien ejerce las funciones de jefa de Estado en representación del monarca británico, con el objetivo de formalizar su renuncia.

De la misma manera, se conoció que durante la toma de posesión también asumieron sus cargos los nuevos integrantes de su gabinete, los cuales en su mayoría son ministros del anterior Gobierno.

Medios canadienses señalaron que el nuevo ministro incorporó como ministra de Transporte y Comercio Interno a Chrystia Freeland, quien fue una de las candidatas a hacerse con el liderazgo del Partido Liberal .

Asimismo, otros miembros destacados están: François-Philippe Champagne, ministro de Finanzas; Mélanie Joly, que mantiene la cartera de Exteriores; y Dominic LeBlanc, titular de Comercio Internacional.

It is my honour to serve. Canada has given me everything. Now, I’m ready to give everything for Canada. pic.twitter.com/5OTBL7NzoF

— Mark Carney (@MarkJCarney) March 14, 2025