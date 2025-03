Más de 100 detenidos y 20 heridos dejó protesta en Argentina

Buenos Aires.- Al menos 20 personas resultaron heridas y 100 personas heridas, tras las fuertes protestas registradas en Buenos Aires, Argentina, durante el miércoles 12 de marzo.

La manifestación convocada por los jubilados del país, fue apoyada por diversas organizaciones sindicales. Además, se unieron hinchas del fútbol exigiendo actualización de las pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional.

Medios locales indicaron que entre las 20 personas heridas, se encuentra uno gravemente herido, identificado como el periodista Pablo Grillo, quien fue alcanzado por un proyectil mientras tomaba fotos.

Las protestas se registraron en la zona del Congreso y de la Plaza de Mayo, en la que los funcionarios policiales dispersaron a los manifestantes con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

