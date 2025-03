Trump anunció que Ucrania aceptó un alto al fuego

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en compañía del empresario, Elon Musk anunció que el gobierno de Ucrania aceptó un alto al fuego.

Desde las afuera de la Casa Blanca “Ucrania acaba de aceptar un alto el fuego «hace poco tiempo. Ahora tenemos que ir a Rusia y, con suerte, el presidente Putin también aceptará eso y podremos poner en marcha este espectáculo”.

“Queremos terminar con esta guerra», afirmó el primer mandatario.

POTUS: Ukraine just agreed to a ceasefire "a little while ago. Now we have to go to Russia and hopefully President Putin will agree to that also and we can get this show on the road… We want to get that war over with." pic.twitter.com/ZDAhMk4snt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2025

De la misma manera, durante la rueda de prensa, destacó que habló con el primer ministro de Ontario, Doug Ford, en la que le indicó que “no cobrará un recargo por la electricidad a los Estados Unidos”.

Ver más: Rubio exigió a Zelenski disculparse con Donald Trump

«Él me llamó y me dijo que no lo haría… habría sido algo muy malo si lo hiciera, y no lo va a hacer, así que lo respeto», afirmó Trump.

.@POTUS announces that Ontario Premier Doug Ford will NOT be charging a surcharge on electricity to the U.S.: "He has called, and he said he's not going to do that… it would've been a very bad thing if he did, and he's not going to do that, so I respect that." pic.twitter.com/dKtLQSHP2H — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2025

Compró un Tesla de Elon Musk

Además, habló sobre la economía en los Estados Unidos, en la que afirmó que «el precio de los huevos ha bajado… las tasas de interés han bajado, los precios de la gasolina han bajado down. Todo está bajando… Lo estamos haciendo de la manera correcta, y tengo una confianza tremenda en este país y en la gente de este país».

.@POTUS: "The price of eggs has come down … interest rates have come down, gasoline prices have come down. It's all coming down … We're doing it the right way, and I have tremendous confidence in this country and the people of this country." pic.twitter.com/fmOyqjIqmq — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2025

Por último, anunció que adquirió un vehículo Tesla ya que «en primer lugar, es un gran producto, tan bueno como puede serlo, y en segundo lugar, porque Elon Musk ha dedicado su energía y su vida a hacer esto y creo que ha sido tratado de manera muy injusta».

President Trump buys a Tesla: "Number one, it's a great product — as good as it gets — and number two, because [@elonmusk] has devoted his energy and his life to doing this and I think he has been treated very unfairly." pic.twitter.com/lypTYM1PXv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2025

Video: Manolo Betancur presenta discurso sobre la situación inmigrante ante la Junta de Comisionados