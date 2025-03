Rubio exigió a Zelenski disculparse con Donald Trump

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, disculparse con Donald Trump.

Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista en la que Rubio destacó que “Zelensky debería disculparse por hacernos perder el tiempo en una reunión que iba a terminar como terminó”.

«No había necesidad de que Zelenski entrara allí y se volviera antagonista”, afirmó Rubio.

.@SecRubio: "There was no need for [Zelenskyy] to go in there and become antagonistic … I think he should apologize for wasting our time for a meeting that was gonna end the way it did!" pic.twitter.com/LX3U7t7ueV

