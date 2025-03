Detienen a un hombre por presunto tráfico de personas a EE.UU.

Los Ángeles.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, informó que lograron la captura de un hombre de nacionalidad guatemalteca implicado presuntamente en una de las organizaciones de tráfico de personas más grande del país.

A través de una minuta de prensa publicada en su página web, indica que el detenido identificado como Eduardo Domingo Renoj-Matul, alias Turko, de 51 años estaría implicado en una red la cual contrabandeó aproximadamente 20,000 inmigrantes desde Guatemala a diversas ciudades de Estados Unidos.

🚨WANTED: Helmer Obispo Hernandez aka Xavi for:

•Repeated threats to kill an agent & family

•The deaths of 7 immigrants, including a 4-year-old

•Connection to a criminal organization smuggling 20K+ illegal immigrants

📞Call: 866-DHS-2-ICE https://t.co/HhGg7CIBdC

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) March 4, 2025