Incendio deja 10 desplazados y pérdidas por más de $800.000

Charlotte, NC.– Un incendio estructural que se registró en la cuadra 400 de Michelle Linnea Drive movilizó a los equipos de emergencia del Charlotte Fire. El incidente que ocurrió el 2 de marzo en horas de la tarde dejó 10 desplazados y pérdidas por más de $800.000.

Structure Fire Update: 400 block of Michelle Linnea Drive. The Charlotte Fire Investigation Task Force determined the fire originated on the second floor, exterior breezeway but the ignition source is undetermined. The estimated property and content loss is $825,000. pic.twitter.com/yoTMLZreJD

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) March 3, 2025