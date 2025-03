Charlotte, NC.- Shemar Stewart, de los Panthers, no es particularmente sociable. Da la sensación de estar igual de feliz de pasar su tiempo solo y, a pesar de jugar en una posición que ha sido muy llamativa en los últimos años, mantiene su ostentación al mínimo. Cuando se le hace una pregunta, responde directamente, sin tiempo para exposiciones frívolas. Como cuando le preguntaron antes de la prueba si planeaba hacer todos los entrenamientos en el campo.

«Por supuesto», se burló, antes de asentir con la cabeza para la siguiente pregunta, sin necesidad de otra explicación.

La atención que Stewart atrajo en el Senior Bowl, que se duplicó en el Combine, no fue porque él la exigiera. Simplemente la atrae, con una confianza que se destaca incluso en una sala en la que están los más confiados en el deporte. Una seguridad en sí mismo, nacida de haber llegado más lejos de lo que la vida parecía destinada a permitir.

«Mientras trabajes, puedes conseguir lo que quieras en este juego», compartió Stewart sobre su lema. «Simplemente no tomes atajos en el juego».

«No tengo nada que ver con eso», dijo Stewart en un tono que no pedía compasión, sino que simplemente afirmaba un hecho. «Nunca he sido una persona que no sea humilde. Me han humillado muchas veces, así que sigo siendo humilde sin importar en qué etapa de la vida me encuentre».