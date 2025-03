Los Hornets firman contrato de 10 días con Malachi Flynn

Charlotte, NC.- El presidente de operaciones de baloncesto de los Charlotte Hornets, Jeff Peterson, anunció que el equipo ha firmado con el escolta Malachi Flynn un contrato de 10 días. Según la política del equipo, no se revelaron los términos del acuerdo.

OFFICIAL: We have signed guard @malachiflynn to a 10-day contract.

