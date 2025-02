Trump se reúne por primera vez con su gabinete y Elon Musk

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se reunió por primera vez este miércoles 26 de febrero con su gabinete, en el que estuvo también presente el empresario Elon Musk.

En el encuentro, sostuvieron diversos temas entre ellos principalmente la migración y la economía.

PRESIDENT TRUMP'S FIRST CABINET MEETING ✅ pic.twitter.com/AxmPw84OjB — The White House (@WhiteHouse) February 26, 2025

Durante sus palabras, el primer mandatario anunció que recibirá el próximo viernes 28 de febrero a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para ultimar un acuerdo sobre la explotación de minerales de Ucrania.

“La administración anterior nos puso en una muy mala posición, pero hemos podido llegar a un acuerdo donde recuperaremos el dinero y (obtendremos) mucho dinero en el futuro”, señaló.

Por otro lado, Trump se refirió a la presencia de Musk por ser el encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), en la que destacó sobre la importancia del nuevo organismo.

«DOGE es muy importante, y Elon está aquí para darles un resumen de lo que está sucediendo… Se enviaron cartas a las personas solo para averiguar si las personas existen, si trabajan… la carta les hace preguntas simples como, ¿Qué has hecho últimamente?'», afirmó Trump.

.@POTUS: "DOGE is very important, and Elon is here to give you a summary of what's happening… Letters were sent out to people just to find out if the people exist, do they work… the letter asks them simple questions like, 'What have you done lately?'" pic.twitter.com/pdIu3CXDJb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 26, 2025

De la misma manera, se refirió a su primer mes de gestión en la que destacó que «en apenas un mes, los cruces fronterizos ilegales se han desplomado en cifras que nadie había visto antes. Hemos desatado la energía estadounidense. Estamos luchando todos los días para conseguir los precios down”, afirmó.

PRESIDENT TRUMP: "In just over one month, illegal border crossings have plummeted by numbers nobody has ever actually seen before… We've unleashed American energy… We're fighting every day to get the prices down…" pic.twitter.com/cfOLEUQ5uH — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 26, 2025

Musk afirmó que están buscando reducir los gastos

Por su parte, Elon Musk, destacó en su discurso que «el presidente Trump ha formado el mejor gabinete de la historia… Y no quiero hacer falsas alabanzas. Es un grupo de personas increíble. No creo que se haya formado nunca un equipo con tanto talento».

ELON: "President Trump has put together the best Cabinet ever… And I do not give false praise. This is an incredible group of people. I don't think such a talented team has ever been assembled." pic.twitter.com/8Ja16Fv6o6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 26, 2025

Asimismo, destacó que «estamos buscando de manera efectiva formas de ahorrar y reducir sustancialmente el gasto. Puede que haya errores, pero esos se corrigen», destacó Musk.

«Me han criticado, pero si no se hace esto el país irá a la bancarrota», enfatizó Musk.

"President Trump has put together the best Cabinet ever… And I do not give false praise. This is an incredible group of people." –@ElonMusk pic.twitter.com/cKi3CXxSob — The White House (@WhiteHouse) February 26, 2025

