Trump: Joe Biden fortaleció a Nicolás Maduro

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro, estaba listo para dejar el poder, sin embargo el expresidente Joe Biden lo fortaleció.

Estas declaraciones las ofreció en la Casa Blanca, en la que alertó que «así que tienes a un tipo sentado ahí con mucho petróleo. Esa no es una buena situación, pero estamos teniendo conversaciones al respecto».

De la misma manera, habló nuevamente sobre la compra de petróleo venezolano por parte de empresas de Estados Unidos.

En este sentido, el primer mandatario reiteró que Estados Unidos cuenta con “el mejor crudo del mundo”. Además, rechazó que el demócrata haya permitido exportar petróleo de Venezuela.

Por otro lado, el presidente Donald Trump se refirió a la visita Tim Cook, de Apple a la Casa Blanca. “Está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares”.

“Vamos a tener muchos fabricantes de chips que vendrán porque no quieren pagar los aranceles”, destacó Trump.

.@POTUS: Yesterday, I had Tim Cook in the office, from Apple. He's investing hundreds of billions of dollars… We're going to have a lot of chip makers coming in because they don't want to pay the tariffs. pic.twitter.com/1oh0xmxLdA

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 21, 2025