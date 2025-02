Trump y Macron se reunieron para poner fin a la guerra en Ucrania

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, sostuvo una reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la que hablaron principalmente sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

La reunión que se realizó en la Casa Blanca, la cual tuvo una duración de dos horas aproximadamente, ambos mandatarios buscan un acuerdo de paz para terminar la guerra.

Durante la conferencia de prensa, el primer mandatario estadounidense, señaló que sostuvo una conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que reiteró que desea poner fin a la guerra.

«Antes de venir aquí no había ninguna comunicación con Rusia... Cuando llegué aquí una de las primeras llamadas que hice fue al presidente Putin… Quieren poner fin a esta guerra», acotó Trump.

"I do deals. My whole life is deals," says @POTUS on negotiations to end the war in Ukraine.

"Before I came here, there was no communication with Russia whatsoever … When I got here, one of the first calls I made was to President Putin … They want to end this war." pic.twitter.com/JSlfYaj130

