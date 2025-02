Canadá anuncia «el zar» del fentanilo tras acuerdo con Trump

Toronto.- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció a Kevin Brosseau como el primer zar del fentanilo de Canadá.

La información la dio a conocer a través de un comunicado, luego de las exigencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que enfatizó que Brosseau iniciará su trabajo “de forma inmediata”.

“Trabajará de forma estrecha con funcionarios y la agencia de seguridad de Estados Unidos para acelerar el trabajo en marcha de Canadá de detección y destrucción del comercio del fentanilo”, destacó el escrito.

De la misma manera, enfatizó que el gobierno de Canadá “está tomando acciones significativas para detener la producción y tráfico del fentanilo”.

I just announced Canada’s new Fentanyl Czar, Kevin Brosseau. With over 20 years of RCMP experience, he’ll accelerate our efforts to detect, disrupt, and dismantle the fentanyl trade.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2025