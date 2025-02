Trump impondrá aranceles al petróleo y gas que el país importa

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles al petróleo y gas que el país importa.

En rueda de prensa desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, sostuvo que la medida se impondrá a partir del 18 de febrero. Sin embargo, no especificó a qué países aplicaría los nuevos aranceles ni ofreció más detalles sobre sus planes.

President Trump explains his tariffs on Mexico, Canada, and China: We’ve SUFFERED with millions of criminals coming into our country — and China makes fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada. All three haven't treated us very well. pic.twitter.com/WcPyguVsGu

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 31, 2025