Una ambulancia aérea con seis mexicanos se estrelló en Philadelphia

Philadelphia.- Una ambulancia aérea con seis personas a bordo se estrelló la noche del viernes 31 de enero en el noreste de Philadelphia.

La compañía Jet Rescue Air Ambulance a través de un comunicado confirmó que en la avioneta viajaban cuatro miembros de la tripulación. Además, indicaron que iba una paciente pediátrica y su madre.

De la misma manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de un comunicado, indicó que “las personas pasajeras del avión accidentado en Filadelfia eran de nacionalidad mexicana”.

Indicaron que “se encuentra en contacto con familiares y brindará todo el acompañamiento y asistencia consular requerida, y estará pendiente en caso de que haya más connacionales afectados en las cercanías del percance”.

Es de destacar, que a través de las redes sociales se hizo viral los vídeos de testigos que se encontraban en una avenida principal cuando se registró el siniestro y luego la fuerte explosión.

A devastating plane crash occurred in Northeast Philadelphia near Roosevelt Mall at Cottman and Bustleton Avenues on Friday evening, January 31, 2025, at approximately 6:10 p.m. https://t.co/WNHdHAKgFg

— City of Philadelphia (@PhiladelphiaGov) February 1, 2025