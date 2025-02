¿Quiénes eran algunas de las víctimas del accidente en Washington?

Washington.- Al menos tres personas de nacionalidad Rusa y dos de China fallecieron en el lamentable accidente aéreo registrado en la ciudad de Washington.

A través de varios medios de comunicación, la portavoz rusa, Maria Zajarova, en rueda de prensa indicó sobre “tres víctimas de este accidente aéreo tienen pasaporte ruso, según la información de la Embajada rusa en Washington”.

Destacó además que “hay una cuarta persona que se cree que podría tener pasaporte ruso”. Sin embargo, destacó que las autoridades aún están verificando este dato.

Medios de comunicación han destacado que entre los fallecidos están los ex campeones del mundo de patinaje artístico Evgenia Shishkova y Vadim Naumov. Además, como Inna Volianskaya, quien es una figura destacada del patinaje en la época de la Unión Soviética.

🕯 We extend our sincere condolences to their families and to all Americans. pic.twitter.com/rPF2VSQkjU

◼️ Our compatriots were on board the airliner.

💬 #Zakharova : Passenger plane and military helicopter collided over Washington DC on January 29 — 67 people perished.

En este sentido, expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y al pueblo estadounidense. Al mismo tiempo, indicaron que la Embajada de Rusia en Washington está en contacto con el Departamento de Estado.

The Embassy is in contact with the U.S. @StateDept on these issues

For further information please refer to https://t.co/o9QiAKsx8v and our statements on social networks https://t.co/ke2Jl3PUng

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 31, 2025