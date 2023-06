Policía de Las Vegas recibió llamada por presencia de «extraterrestre»

Las Vegas, NV.- The Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD), contestó una llamada al 911 de un residente del área de Las Vegas, que denunció la presencia de vida extraterrestre en su patio trasero, una hora después de que la policía presenciara la caída de un objeto del cielo.

En un comunicado por correo electrónico el Departamento de la Policía de Las Vegas expresó, «El 1 de mayo de 2023, aproximadamente a las 12:29 a. m., el despacho de LVMPD recibió una llamada sobre una situación sospechosa».

Del mismo modo, el documento añade, «El oficial realizó una investigación preliminar y cerró el evento como infundado». El 30 de abril más o menos a las 11:50pm las imágenes de la cámara corporal de un oficial de LVMPD capturaron a un objeto brillante que surcaba el cielo.

Posteriormente, unos 40 minutos después, un residente local hizo una llamada al 911 para denunciar que algo «100% no humano», lo obserbaba desde su patio trasero. El residente en su llamado dijo, «Hay como una persona de dos metros y medio al lado, y otra está dentro de nosotros, y tiene ojos grandes y nos está mirando, y todavía está allí».

