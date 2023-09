Notable hallazgo de construcción de madera que data de hace 476.000 años

Zambia, África.- Un equipo de arqueólogos excavaron construcción de madera con dos troncos del sauce de frutos grandes que fueron cortados, moldeados y unidos hace 476.000 años, en las orillas del río Kalambo en Zambia, cerca de la segunda cascada más alta de África.

Según los investigadores, estos artefactos representan el ejemplo más antiguo conocido por la humanidad, construidos por estructuras de madera. Este es un logro tecnológico que indica que nuestros antepasados mostraron más ingenio de lo que se pensaba.

Los estudios concluyeron que estos troncos fueron modificados con herramientas de piedra. La finalidad de estos troncos era ser parte del marco de una estructura, lo que contradice que el hombre solo deambulaba cazando y recolectando recursos.

Larry Barham, arqueólogo de la The University of Liverpool en Inglaterra, autor principal del estudio publicado en la revista Nature, destacó del descubrimiento, «La estructura podría haber sostenido una pasarela o plataforma elevada sobre los alrededores estacionalmente húmedos».

New research published in @nature from Prof Larry Barham @LivAncWorlds and Prof Geoff Duller @AberUni has revealed that at least 476,000 years ago, earlier than previously thought, humans were building structures made of wood. Find out more👉https://t.co/hdBToXCZaS@livuniHSS pic.twitter.com/ixBVnQRD4d

— University of Liverpool News (@livuninews) September 20, 2023