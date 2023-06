La selva del Darién ahora es explorada por turistas europeos

Panamá, Selva del Darién.- La selva del Darién que divide a Colombia de Panamá es uno de los escenarios más polémicos y fatales de la migración que camina rumbo a los Estados Unidos, sin embargo, ahora grupos de turistas europeos se adentran al Darién como aventureros por $3.500.

Sin duda alguna, la Selva del Darién ofrece exuberantes paisajes con una inmensa biodiversidad. No obstante, su complejo clima, su espesa vegetación y las duras caminatas por los ríos y pantanos la hacen un caprichoso y peligroso lugar.

Los turistas europeos que vienen a la selva del Darién se enfrentan a uno de los bosques tropicales vírgenes de América buscan nuevas emociones extremas.

Asimismo, el Darién también es el hogar de comunidades locales que viven en armonía con la selva. Los pueblos indígenas que habitan este lugar desde hace siglos, comparten su conocimiento milenario con los viajeros, dando otra perspectiva cultural.

Instead of reporting about the US, i decided to hike through the #Darien Gap instead (Panama, border region to Colombia). One hell of a jungle… 12 days, over 85 km + lot's of drama. The report will be published in 2 episodes on @y_kollektiv, starting March 9. #junglerot pic.twitter.com/TH2shi8dR6

— Katja Doehne (@Doenino) March 8, 2023