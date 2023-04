Hallaron 73 cadáveres de miembros de una secta

Nairobi, Kenia.- La Policía de Kenia informó que la cantidad de cadáveres hallados al sur de la ciudad aumentó a 73 miembros de una secta que ayunaron hasta morir, con el supuesto fin de encontrarse con Jesucristo.

William Ruto, presidente de Kenia condenó este acto como un hecho de «terrorismo». Charles Kamau, jefe de investigaciones de la Policía de la ciudad costera de Malindi dijo que ya fueron exhumados 26 cuerpos en el bosque de Shakahola.

De este modo, Kamau actualizó el total de muertos a 73 en medio de labores de desentierro efectuadas desde el pasado viernes 21 de abril. Por el momento, se han identificado 58 tumbas en la búsqueda.

El «gurú» de la secta y líder predicador, Paul Mackenzie Nthenge aseguró a las autoridades que encontrarán a más de mil personas, que están en vía de «encontrarse con Jesús». Gracias a estos datos, las autoridades no solo buscan cadáveres, sino que esperan encontrar supervivientes.

Como respuesta el presidente kenio, Ruto en un discurso de cadetes de oficiales de prisiones en la ciudad de Ruiru precisó que, «Esas instituciones deben ser cerradas. No toleramos a las personas que predican sermones engañosos que causan muertes».

Shakahola cult probe; 26 bodies exhumed so far from six graves today, tally hits 73 in day four of operation, police say pic.twitter.com/EQz7wpKNoa

— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) April 24, 2023