Ciclón Mocha ha dejado más de 130 muertos

Bangkok, Tailandia.- El devastador ciclón Mocha, tocó tierra al oeste de Birmania y dejó al menos 130 muertos en campamentos de desplazados de Rohinyás en las cercanías de la ciudad de Sittwe, en lo que muchos testigos consideran como si estos lugares, «hubieran sido bombardeados».

En este sentido, Sittwe U Aung Aung, secretario de la cámara de comercio e industria de Rakháin, declaró, «No he vivido una situación así en mi vida. Es como si la ciudad hubiera sido bombardeada. Los tejados de las casas no están. No queda nada».

Ver más: Recomendaciones para enfrentar la ola de calor en Venezuela

Además agregó que «el Ejército y la policía limpian las carreteras». Asimismo adelantó, «hay muchos daños, aunque los programas de ayuda no han llegado aún. Tenemos que arreglar nosotros la casa».

Más de 130 muertos en Birmania por la devastación del ciclón Mocha

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la urbe más afectada por el ciclón Mocha son los campos de desplazados de los alrededores de Rakháin. Se estima que aquí viven más de 100.000 miembros de la minoría musulmana rohinyá.

Del mismo modo, la Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), confesó que es probable que «docenas» de personas «hayan muerto». Para describir esta situación en un comunicado, se explicó, «escenario de pesadilla». Se cree que más de 5.4 millones de personas estaban en la zona impactada por el ciclón.

Ver más: Árboles caídos, fallas eléctricas y escuelas cerradas por tormentas

El violento ciclón Mocha destrozó las telecomunicaciones y acceso a zonas, donde viven cientos de miles de miembros de minorías. A esto los voluntarios Alin Yaung, adelantaron que por lo menos 130 rohinyás de 11 campos de desplazados murieron en el ciclón. No obstante, hay medios locales que afirman que esta cifra supera los 200 muertos.

Video: Tras el paso del huracán Ian habilitan refugios en NC