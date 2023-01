Solicitan atender el precio de los huevos en Estados Unidos

Washington, DC.- Los consumidores de Estados Unidos experimentan un incremento de más del 100% en el precio de los huevos en el último año, y como respuesta las autoridades comenzaron a recibir solicitudes para que se inicie una investigación que revise alguna posibilidad de manipulación de precios.

En este sentido, Jack Reed, senador federal demócrata escaló una carta donde solicita a la Comisión Federal de Comercio. La misma tiene la intención de instar una investigación a los productores. Suponiendo una posible manipulación indebida de los precios de los huevos.

Por su lado, el grupo defensor Farm Action liderado por agricultores, presentó una petición parecida la semana pasada. La misma alegó, «parece haber un sistema colusorio entre los líderes de la industria. Para convertir las condiciones inflacionarias y un brote de gripe aviar en una oportunidad para obtener enormes ganancias».

Básicamente, se informó que el alza en los precios de los huevos en Estados Unidos se atribuyen a las millones de gallinas que fueron sacrificadas. Esta maniobra se hizo para evitar la propagación de la gripe aviar.

