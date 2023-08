Retrasos y cancelaciones de vuelos por Idalia en Florida

Miami, FL.- Como consecuencia de la proximidad del huracán Idalia a la costa oeste de la Florida, algunos aeropuertos del estado están retrasando o cancelando vuelos, lo que puede traer más tráfico a otros aeropuertos del sur de Florida.

Hasta el martes 30 de agosto por la tarde, el Aeropuerto Internacional de Miami contó 64 retrasos y 21 cancelaciones, de acuerdo con FlightAware. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) sumó 39 retrasos y 16 cancelaciones.

De acuerdo, con el portavoz del Airport FLL, Herald Paris Tyburski, «Es probable que el impacto sobre los vuelos mencionados se deban a varios factores, como las inclemencias del tiempo sobre algunas partes de Estados Unidos, las decisiones operativas de las aerolíneas o del espacio aéreo federal, entre otros temas».

¿Los vuelos están siendo retrasados o cancelados por Idalia en Florida?

Como solución, American Airlines empezó a orientar a los usuarios sobre qué hacer si sus vuelos son cancelados o retrasados por las consecuencias del huracán Idilia.

11PM EDT 29 Aug: #Idalia forecast to become an extremely dangerous Category 4 hurricane at landfall in Florida Big Bend region with catastrophic storm surge inundation. Residents should heed advice & evacuation orders by local officials in these areas. https://t.co/y75tVkKVK7 pic.twitter.com/JqIpmLFayG — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2023

En un comunicado, American Airlines recomendó con respecto a los vuelos por Idalia en Florida, «American emitió una alerta de viaje para 12 aeropuertos en Florida, Georgia y Carolina del Sur, permitiendo a los clientes cuyos planes de viaje se ven afectados por el huracán Idalia volver a reservar sin cargos por los cambios».

Governor Ron DeSantis Gives Update on Hurricane Idalia From Tallahassee Florida https://t.co/eeN2etJSvd — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 30, 2023

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis declaró el estado de emergencia para 46 de los 67 condados del estado. Esto como parte de un paquete de acciones preventivas, que desplegó 1.100 miembros de la Guardia Nacional; con 2.400 vehículos elevados y 12 aeronaves para labores de rescate.

⚠ Update ⚠

Maintenance has been canceled for tonight due to possible inclement weather. The MIA Mover will be running between the airport and the Rental Car Center. https://t.co/TSmPx0UffV — Miami Int'l Airport (@iflymia) August 29, 2023

El gobernador DeSantis advirtió, «Las propiedades, podemos reconstruir la casa de alguien». En el mismo orden de ideas, el presidente Biden autorizó una asistencia federal para el estado. Asimismo el National Hurricane Center (NHC), prevé que Idalia podría convertirse en huracán categoría 3.

