Nueva actualización de advertencias de viaje Nivel 4 – No viajar

Washington, DC.- La sección Travel del U.S. Department of State (DOS) publicó el miércoles 8 de noviembre las advertencias de viaje de Nivel 4, que significa «No viajar», para un listado de países donde destacan Haití, Venezuela, Ucrania y Rusia.

En la publicación de la misma fecha también llamó la atención una «Precaución mundial«. La misma nace por el «aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, el potencial de ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses».

En este sentido, el DOS extiende a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, tres recomendaciones básicas para tener más precaución.

De este modo, el gobierno ha facilitado la obtención de información de seguridad clara, oportuna y confiable sobre todos los países del mundo.

Las advertencias Nivel 4 de «No viajar», sugieren que antes de hacer un viaje al extranjero es imperativo que consulte las alertas y avisos de viaje para los destinos indicados. Esto incluiría los requisitos de entradas y salidas de países, leyes y costumbres locales, condiciones de salud, transporte, entre otros.

The Travel Advisories for the following countries are Level 4 – Do Not Travel:

⛔Afghanistan

⛔Belarus

⛔Burkina Faso

⛔Burma

⛔Central African Republic

⛔Haiti

⛔Iran

⛔Iraq

⛔Lebanon

⛔Libya

⛔Mali

⛔Niger

⛔North Korea

⛔Russia

⛔Somalia

⛔South Sudan

⛔Sudan

⛔Syria

⛔Ukraine… pic.twitter.com/qbNIHuFFqk

— Travel – State Dept (@TravelGov) November 8, 2023