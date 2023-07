Estados Unidos activa aviso de viaje para Haití

Puerto Príncipe, Haití.- El U.S. Department of State (DOS) inició un aviso de viaje el jueves 27 de julio, para que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que no sea de emergencia, junto a sus familiares abandonen Haití cuanto antes.

El comunicado de alerta de Estados Unidos sobre Haití precisó que esta decisión se origina por los, «secuestros, delitos, disturbios civiles y una infraestructura de atención médica deficiente».

De este modo, el DOS también añadió que aquellos estadounidenses que no trabajen para el gobierno, también deberían abandonar Haití, «mediante transporte comercial u otras opciones de transporte privadas disponibles».

Asimismo el Departamento de Estado en un aviso de viaje dijo, «El secuestro está muy extendido y las víctimas suelen incluir a ciudadanos estadounidenses. Los secuestradores pueden usar una planificación sofisticada o aprovechar oportunidades no planificadas, e incluso se han atacado convoyes».

Haiti: The Travel Advisory has been updated to reflect the Ordered Departure of non-emergency U.S. government personnel and eligible family members from U.S. Embassy Port-au-Prince. The Travel Advisory remains at Level 4 – Do Not Travel. https://t.co/5hbaqQUL3r. pic.twitter.com/uvGA4BnHbm

— Travel – State Dept (@TravelGov) July 28, 2023