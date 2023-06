Ruta del presidente Biden en Carolina del Norte

Charlotte, NC.- El presidente Biden junto a su esposa Jill, viajaron a Carolina del Norte, el viernes 9 de junio, para darle propaganda a su agenda económica prometiendo el apoyo a los familiares de militares, visitando lugares como Nash Community College en Rocky Mount donde habló sobre los programas de capacitación laboral.

Adicionalmente, el presidente de Estados Unidos también visitó la base militar, recientemente renombrada Fort Liberty. Desde este enclave, Biden resaltó los nuevos esfuerzos por ayudar a los veteranos y familiares de militares que sirven al país.

Ver más: ¿Cuál es el nuevo nombre de la base militar Fort Bragg en NC?

Biden llega a Carolina del Norte cuando los candidatos presidenciales republicanos merodean por el estado, donde compiten entre sí por la nominación presidencial para el 2024.

Esta estancia de Biden en North Carolina, subraya la estrategia política de su equipo de cara a la reelección presidencial a sus 80 años de edad. Por ende, la visibilidad que pretende Biden procura dar señal de que está gobernando activamente, y que es una opción para el próximo período presidencial.

Join the First Lady and I as we deliver remarks and announce a new Executive Order to support military-connected spouses. https://t.co/ig5ERIxXgn

Hay que considerar que Carolina del Norte, con 15 votos electorales es un estado muy importante políticamente. Anteriormente, en 2020 el ganador fue Trump aunque con un pequeño margen.

Happening Now: President Biden and the First Lady discuss how career-connected learning and workforce training programs are preparing students for good-paying jobs in North Carolina. https://t.co/X3D257nY79

— The White House (@WhiteHouse) June 9, 2023