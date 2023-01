Charlotte, NC.- Un total $ 5,9 millones en subvenciones fueron destinadas a 178 pequeñas empresas de propiedad diversa, según anunció Foundation For The Carolinas a través del programa Beyond Open.

Estas subvenciones oscilan entre 5.000 y $ 250.000 y cuentan con el respaldo de Open for Business Fund de Wells Fargo con el objetivo de ayudar a generar movilidad económica en Charlotte-Mecklenburg.

Foundation For The Carolinas (FFTC) indicó que esta es la primera de tres rondas de concesión de subvenciones en el programa de subvenciones para pequeñas empresas propiedad de minorías, mujeres, veteranos y LGBTQ.

Subvenciones para pequeñas empresas de propiedad diversa

Según los datos proporcionados por la fundación, el 90 % de los beneficiarios de las subvenciones se identifica como una persona de color (76 % negro; 7% hispano/latino; 4% asiático; 2 % indio americano/nativo de Alaska; 1 % dos o más).

El 72% se identifica como ubicado dentro o cerca de uno de los seis Corredores de Oportunidad de la ciudad de Charlotte.

Asimismo, el 60% se identifica como mujer, el 13% como LGBTQ y el 8% como veteranos.

Movilidad económica

“Foundation For The Carolinas se enorgullece de ayudar a generar movilidad económica en la comunidad a través de Beyond Open”, dijo Tracy Russ, asesora especial de iniciativas cívicas en FFTC.

“Wells Fargo se compromete a ayudar a diversos propietarios de pequeñas empresas a tener éxito y a ayudar a Charlotte-Mecklenburg, esta región y nuestra nación a crear y mantener oportunidades para un mayor avance económico”, dijo Jenny Flores, directora de filantropía para el crecimiento de pequeñas empresas de Wells Fargo.

El cronograma del ciclo de subvenciones de Beyond Open (ronda 2) se anunciará a mediados de 2023 y el cronograma de la tercera ronda en 2024.

Se alienta a las empresas elegibles, incluidos los beneficiarios de las subvenciones de la Ronda 1, a presentar su solicitud. Hay más información disponible en beyondopenclt.com.

