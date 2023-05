Identifican a latino como víctima de homicidio

Charlotte, NC.- La policía identificó a un latino como la víctima de un homicidio ocurrido a principios de semana en el este de Charlotte.

El hecho ocurrió la madrugada del lunes 16 de mayo en la cuadra 2100 de Milton Road, justo al sur de The Plaza.

Ver más: Un muerto a tiros en el este de Charlotte

Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar por reportes de disparos.

El reporte de la policía indica que en el lugar encontraron una persona con heridas de bala. Los equipos de emergencia la trasladaron a Atrium Health Main, pero la declararon fallecida después de haberla ingresado.

