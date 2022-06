eliminan-cierres-de-carriles-en-nc

Raliegh, NC.- Los cierres de carriles serán eliminados en Carolina del Norte para mejorar el flujo vial durante el fin de semana del 4 Julio.

El Departamento de Transporte informó que las contratistas habilitarán sus cuadrillas para despejar las vías donde sea posible.

Los cierres de carriles serán levantados desde el jueves 30 de junio hasta al menos el martes 5 de julio.

El Departamento de Transporte indicó en un comunicado que tomó la medida debido a que prevé un gran volumen de tráfico durante el fin de semana, especialmente en las carreteras interestatales y de cuatro carriles.

Si bien es posible que no existan cierres de carriles, los conductores siempre deben permanecer alerta y obedecer todas las señales publicadas al conducir en zonas de trabajo, dijo el departamento.

Los conductores deben seguir estos consejos de seguridad:

