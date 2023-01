Desatado tiroteo mientras oficiales entregaban una orden

Charlotte, NC.- Un tiroteo se desató en un una residencia en la ciudad de Charlotte mientras oficiales de policía entregaban una orden de internamiento involuntario.

El hecho ocurrió el sábado 21 de enero cerca de la 1 pm en la cuadra 2700 de Billings Park Drive.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) publicó detalles del suceso en un comunicado. Agregó que tiene abierta una investigación después de que un oficial disparara su arma de reglamento.

Mientras los oficiales se preparaban para cumplir con la orden, se realizaron múltiples llamadas de servicio a través del 911 con respecto a amenazas de comunicación y un asalto con un arma mortal en la misma residencia.

Según el comunicado, los oficiales se movilizaron rápidamente para responder a la amenaza activa. Un oficial de CMPD descargó su arma contra un sujeto que acababa de disparar.

Deputy Chief Arrington gives an update from the scene. https://t.co/3dWWATkEI8 pic.twitter.com/MvvCtg5Fi4

— CMPD News (@CMPD) January 21, 2023