Oficial involucrado en accidente mientras conducía ebrio

Charlotte, NC.- Un oficial del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg estuvo involucrado en un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió el sábado en la madrugada en la I-77 sur cerca de Arrowood Road. Otro accidente tuvo lugar en el mismo sitio con un conductor ebrio mientras los oficiales de policía atendían el suceso inicial.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) publicó detalles del doble accidente en un comunicado.

En el primer hecho resultó arrestado el oficial de CMPD Marsaun Cook, de 32 años, por conducir en estado de ebriedad.

Cuando los oficiales llegaron a la escena notaron que Cook, quien estaba fuera de servicio y conducía su vehículo personal, había chocado por detrás a otro automóvil y tenía olor a alcohol.

Today, around 3 a.m. two wrecks occurred as the result of DWI. One included a CMPD Officer. The other, damaged multiple CMPD vehicles responding to the scene. Driving While Impaired is a serious public safety hazard. Unfortunately, our people are not immune to human error. (1/3)

— Chief Jennings (@cmpdchief) January 21, 2023