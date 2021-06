La polémica por una bandera mexicana en acto de graduación

Asheboro, NC.- Un gran debate generó la polémica por una bandera mexicana que llevó un estudiante a su acto de graduación en una escuela de Asheboro, Carolina del Norte.

Un video que se hizo viral en la redes sociales muestra a un joven llevar sobre su toga una bandera mexicana para recibir su diploma. El estudiante hizo todo el recorrido y saludó a las autoridades escolares al igual que sus compañeros. Sin embargo, volvió a su puesto sin su diploma.

Las autoridades de Asheboro High School defendieron su decisión de retener el diploma a Ever López.

En comunicado explicaron que existe un código de vestimenta para las graduaciones. Los estudiantes deben llevar toga y birrete. Cualquier otro accesorio es una violación a la norma.

Sin embargo, aclararon que han sido flexibles con decoraciones del birrete.

“El estudiante no siguió el código de vestimenta para el evento y restó importancia y solemnidad a la ceremonia. Nuestro código de vestimenta está establecido para garantizar que se respete la dignidad del evento y sea justo para todos los estudiantes”.

En otra declaración la escuela aseguró que trabaja para resolver este problema con el joven y su familia para que reciba su diploma de Asheboro High School. “El estudiante trabajó muy duro y lo felicitamos por este gran logro”.

En el mismo video que se hizo viral, se aprecia a una estudiante que lleva el birrete decorado con la bandera mexicana. No hubo reporte de inconvenientes con la graduación de esta estudiante.

Student denied his diploma during grad ceremony bc he was a distraction by wearing the Mexican flag. This took place @AsheboroSchools HS in NC.

The principal wants the student to apologize for wearing the Mex flag & that she would gladly give him his diploma. He refused. ✊🏽🇲🇽 pic.twitter.com/EgZYqCi3KL

— GalloFX (@GalloFx) June 4, 2021