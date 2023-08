aguas-residuales-en-lake-norman

Charlotte, NC.- Las autoridades han emitido un aviso de “No nadar” en una parte de Lake Norman debido al derrame de aguas residuales.

“Se emitió un aviso de no nadar para una cala en el Lake Norman cerca de Nautique Blvd en Cornelius debido a un derrame de alcantarillado privado”, indicó Charlotte-Mecklenburg Storm Water Services en su cuenta de Twitter.

Ver más: Descarga de combustible en Little Sugar Creek

El condado Mecklenburg amplió la información en un comunicado publicado en su sitio web. Explicó que hubo un corte de energía en una estación de bombeo privada ubicada en 21328 Nautique Blvd, Cornelius, lo que causó el derrame. Actualmente se están realizando reparaciones para detener la descarga.

A No Swim Advisory has been issued for a cove on Lake Norman near Nautique Blvd in Cornelius due to a private sewer spill. Visit https://t.co/snZAz0f9vv for more information. pic.twitter.com/5xPHsShsox

— CharMeck Storm Water (@StormWaterCM) August 8, 2023