Estados Unidos renovará alivio TPS para 300.000 inmigrantes

Washington, DC.- Estados Unidos renovará el Estatus de Protección Temporal (TPS) que proporciona alivio de deportación y permisos de trabajo a inmigrantes, hasta el 2025 para más de 300.000 ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal de acuerdo con el anuncio del U.S. Department of the Interior (DOI).

Según el Department of Homeland Security (DHS), esta medida de la administración Biden, no se ampliará para cubrir a más personas de otras nacionalidades, como tampoco el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

Por su parte, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas en un comunicado dijo que las extensiones ofrecerían, «seguridad y protección continuas», haciendo referencia a aquellas personas de países que ya no son elegibles para el programa.

Esta última decisión de la administración permitirá renovar el TPS para 239.000 salvadoreños que residen en el país desde el 2011. Además, de 76.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses que viven en Estados Unidos desde 1998 y junto a 14.500 nepalíes residentes en el país desde 2015.

NEW: Today, DHS announced its decision to rescind the 2017 & 2018 terminations of Temporary Protected Status (TPS) designations for El Salvador, Honduras, Nepal, and Nicaragua and extend the TPS designations for those countries for 18 months. Read more ➡️ https://t.co/FzmIJKFLEX pic.twitter.com/SoO8wO3aEF — Homeland Security (@DHSgov) June 13, 2023

No obstante, aquellos inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua que permanecen en territorio estadounidense de manera ilegal, no gozarán de este beneficio. Es decir, por llegar después de las fechas límites no serán beneficiados por la extensión del TPS

Hay que considerar que el TPS permite a las personas que no pueden regresar a sus países de origen por desastres naturales, conflictos armados, entre otros, puedan permanecer en Estados Unidos de manera legal con permisos de trabajo.

Estas designaciones de TPS suelen durar de 6 a 18 meses. Sin embargo, pueden renovarse indefinidamente. De hecho, hay designaciones de TPS que han estado vigentes durante décadas, pero hay que considerar que el TPS no llevan a un estatus permanente en el país.

