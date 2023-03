Buscan a 13.000 mexicanos inmigrantes para pargarles $6.5 millones

Ciudad de México, México.- México y Estados Unidos conversaron el martes 14 de marzo sobre una deuda de $6.5 millones en salarios no pagados en lugares de trabajo de Estados Unidos a trabajadores inmigrantes mexicanos que ahora viven en México, con el fin de que los beneficiarios puedan reclamar su dinero.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México consideró que el esfuerzo fue una colaboración -sin precedentes- de ambos gobiernos con el propósito de apoyar a los trabajadores que fueron estafados durante años.

De este modo, se comentó en la reunión celebrada en CDMX, «En gobiernos anteriores, esto no hubiera pasado». Así pues continuó el discurso, «Ahora, por la relación que tenemos… los trabajadores que han pagado con su sudor recibirán el pago que se merecen».

Por su parte, la Wage and Hour Division (WHD) de la U.S. Department of Labor (DOL), determinó que todavía se deben salarios atrasados, gracias a inspecciones realizadas a los lugares de trabajo en Estados Unidos, de acuerdo con Secretaría de Trabajo de México.

Great progress on migrant workers’ rights today as Jessica Looman of @WHD_DOL and @LuisaAlcalde of @STPS_mx launched an information-sharing collaboration to return $6.5 million in owed wages to eligible #H2A Mexican workers both in the U.S. and who have returned to Mexico. pic.twitter.com/Go3Ypm2k63

— @USDOL's Bureau of International Labor Affairs (@ILAB_DOL) March 14, 2023