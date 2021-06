Pedro Linares López homenajeado por Google

Ciudad de México, México.- El artista Pedro Linares López, este 29 de junio, habría cumplido 115 años, y por esta razón, Google homenajeó al mexicano dedicándole su doodle.

El artista mexicano es considerado el padre de los alebrijes; unas divertidas figuras de animales fantásticos, hechas a base de cartón, que tradicionalmente se elaboran en el sureño estado mexicano de Oaxaca.

Son muy famosos en México por sus colores resaltantes y su mágica fantasía. Sin embargo, son muy conocidos en el mundo entero como productos únicos de la tradición del arte popular mexicano.

Se dice que, los primeros alebrijes fueron productos de una pesadilla del artista. Quien a sus 30 años, cayó enfermo, convirtiendo una pesadilla en un sueño.

Happy 115th birthday to Mexican folk artist Pedro Linares López🇲🇽

Today's papier-mâché #GoogleDoodle features a recreation of one of his famous alebrijes—vibrantly colored sculptures of fantastical creatures🐲

Learn more → https://t.co/HDcSP7lJpo pic.twitter.com/WffKZKLltC

— Google Doodles (@GoogleDoodles) June 29, 2021