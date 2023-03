Inesperado giro de Adidas en la lucha de marca con Black Lives Matter

Los Ángeles, CA.- La reconocida marca deportiva Adidas, cambió de rumbo el miércoles 29 de marzo, tras 48 horas de solicitar a la U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) que rechazara la solicitud de marca registrada Black Lives Matter con tres franjas paralelas que hacen alusión a Adidas.

En un comunicado, Adidas expresa, «Adidas retirará su oposición a la solicitud de marca registrada de Black Lives Matter Global Network Foundation lo antes posible».

Esto significa que Adidas anuló su oposición sin perjuicio, pese a que aún puede impugnar la marca registrada por los mismos motivos en el futuro.

Una fuente extraoficial y cercana a Adidas confesó que el cambio de rumbo se debe a la preocupación de que el público en general malinterprete, su objeción de marca registrada con una crítica u oposición a la naturaleza de Black Lives Matter.

Adidas challenged a trademark application by the advocacy group Black Lives Matter for a logo featuring three parallel stripes, saying it was “confusingly similar” to its own three-stripe logo. Within 48 hours, Adidas reversed course. https://t.co/F9SqgpoRG1

— The New York Times (@nytimes) March 29, 2023