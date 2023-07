Murió el cantante legendario Tony Bennett

Nueva York, NYC.- La leyenda de la música estadounidense autor del inmortal éxito, «I Left My Heart in San Francisco», Tony Bennett murió a los 96 años de edad, en su casa en la ciudad de Nueva York de acuerdo con un comunicado que divulgó su publicista Sylvia Weiner.

El cantante Bennett, fue llamado por el mismísimo Frank Sinatra como, «el mejor cantante en el negocio». Así fue bautizado por Sinatra luego de ganar 20 premios Grammy, donde se incluyó un premio a la trayectoria.

Para el año 2014, cuando Bennett tenía casi 90 años, grabó un álbum de duetos con artistas como la extravagante Lady Gaga. Además hizo una gira mundial con Gaga en 2015. Pero sus socios más populares fueron el ex Beatle Paul McCartney, la reina del soul Aretha Franklin, Willie Nelson y Bono de U2.

De hecho, en el cumpleaños número 90 de Tony Bennett se hizo una fiesta en NYC que contó con celebridades como Bruce Willis y John Travolta. Así pues, el icónico Empire State Building hizo un espectáculo de luces en honor al importante cantante estadounidense.

Tony Bennett once said, “The bottom line of any country is: what did we contribute to the world? We contributed Louis Armstrong.” We also contributed Tony Bennett.

Sending our deepest condolences to his family and loved ones today, in gratitude of a life well-lived. RIP pic.twitter.com/Wxyeu36MZw

— Louis Armstrong (@ArmstrongHouse) July 21, 2023