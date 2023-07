¿Cómo fueron las ventas minoristas de Estados Unidos en el último semestre?

Washington, DC.- En el segundo trimestre las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en junio en medio de una caída de los recibos en estaciones de servicio y tiendas de materiales de construcción.

No obstante, los consumidores impulsaron el gasto en otros lugares lo que probablemente sostuvo la economía flotando en el segundo trimestre. Estos datos fueron confirmados por el U.S. Department of Commerce.

Asimismo, la agencia certificó que las ventas minoristas crecieron un 0.2% en el mes de junio. Estos datos de mayo se revisaron al alza para demostrar que las ventas crecieron un 0.5% en vez del 0.3% informado en el pasado.

David Russell, vicepresidente de inteligencia de mercado de TradeStation sentenció, «La economía avanza sin sobrecalentamiento». Tomando en cuenta que las ventas minoristas en su mayoría bienes no se ajustan por la inflación.

