COVID-19: Murió entrenador de football de Western Carolina University

Jackson, NC.- John Peacock, un entrenador del equipo de football de Western Carolina University murió enfermo de COVID-19, informó la universidad en su cuenta de Twitter.

“Cata Catamount Nation, nos entristece compartir la noticia de la repentina e inesperada muerte de John Peacock, entrenador de línea ofensiva de Catamount Football, en su casa el miércoles”.

Peacock, de 32 años, llegó a Western Carolina University en el condado Jackson en la primavera de 2021.

Catamount Athletics ofrecerá un momento de silencio en su honor durante el primer partido de fútbol de la temporada en E.J. Whitmire Stadium el 4 de septiembre.

Catamount Nation… we ask that you please keep the family and loved ones of WCU assistant football coach John Peacock in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/jCvPwntRj3

— Western Carolina Athletics (@Catamounts) August 20, 2021