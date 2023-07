Nueva liga de Flag Football para niñas en Mecklenburg

Charlotte, NC.- Una nueva liga de Flag Football para niñas de 11 a 13 está próxima a estrenarse con el respaldo del condado Mecklenburg y de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg.

Esta nueva liga busca ampliar las oportunidades de participación en el football de las niñas de escuela secundaria en Carolina del Norte a un costo reducido.

Para participar no es necesario ser residente de Mecklenburg. Los juegos se llevarán a cabo cada lunes en la noche durante ocho semanas a partir del 11 de septiembre. Las ubicaciones serán varios centros de recreación en todo el condado.

El torneo tendrá una ronda eliminatoria y playoffs.

El Departamento de Parques y Recreación del condado estará al frente de la organización de la nueva liga. En tanto que el Departamento de Atletismo del distrito escolar asegurará entrenadores y proporcionará campos de juego.

🏈 We're teaming up with @CharMeckSchools to host the very first flag football league for middle school girls this fall! This league will expand football participation opportunities for girls at an affordable price to their families. Read more & sign up: https://t.co/OnewIDf11f pic.twitter.com/7LUAr1np7Z

— Park and Recreation (@MeckParkRec) July 18, 2023