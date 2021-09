La’el Collins de Dallas Cowboys suspendido por cinco fechas

Texas, DA.- Se especula que el tackle ofensivo de los Dallas Cowboys, La’el Collins, fue suspendido por cinco juegos por la NFL bajo su Política de Abuso de Sustancias.

Los informes indicaban que Collins ya falló en su apelación inicial de la suspensión, pero durante el fin de semana se compartió que La’el todavía está buscando luchar contra la decisión de la liga.

Sin embargo, Collins pudo jugar en el primer partido de la temporada, este jueves, por la noche mientras su apelación se procesaba en privado.

Pero, ya este viernes por la tarde, la suspensión se hizo pública y se hizo efectiva de inmediato.

The #DallasCowboys have the weekend to figure out how they’ll replace La’el Collins at right tackle.

Who might be the next man up?

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 11, 2021