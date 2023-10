Keniano rompe récord mundial en los 42K de Chicago

Chicago, CA.- El maratonista keniano, Kelvin Kiptum estableció un nuevo récord del mundo en el maratón de 42K, el domingo 8 de octubre, al ganar en Chicago, uno de los seis «grandes» de la temporada en dos horas y 35 segundos al mejorar la marca de su compatriota Eliud Kipchoge de 2 horas, un mintuo y 25 segundos.

El nuevo récord mundial se había quedado a 16 segundos de la marca de Kipchoge en el Maratón de Londres. Pero, consolidó su hazaña en el maratón de la Ciudad del Viento de principio a fin con solo 23 años.

Al cruzar la línea de meta solo levantó los brazos al cielo para celebrar con la bandera de Kenia. El atleta ya es considerado un especialista en los últimos kilómetros de los maratones, dado a que su empuje final le permitió hacer historia en su primera participación en el «major» de Chicago.

En declaraciones luego de terminar la carrera, Kiptum dijo, «Me siento muy feliz. Estaba preparado, sabía que venía a hacer algo grande. Estoy superfeliz. Vi el tiempo en el cronómetro y dije «intentémoslo». Un récord del mundo no estaba en mi mente, pero sabía que un día lo lograría».

COURSE RECORD: In her U.S. marathon debut, Sifan Hassan takes the @BankofAmerica #ChicagoMarathon course record in an unofficial time of 2:13:38! Amazing performance Sifan! pic.twitter.com/0h7nxb50dy

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 8, 2023